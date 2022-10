Woning in Oud-Beijerland drie maanden gesloten na vondst hennepkwekerij

Aprtroot beseft dat het sluiten van een pand, en zeker een woonhuis, een zware maatregel is. Hij heeft hier niettemin toe besloten om het woon- en leefklimaat in de directe omgeving te beschermen en de openbare orde te herstellen. ,,Ook wordt hiermee een helder signaal afgegeven: deze vorm van criminaliteit wordt stevig aangepakt,’’ klinkt het.

De afgelopen jaren kwam het vaker voor dat een burgemeester van Hoeksche Waard een drugspand liet sluiten in Oud-Beijerland. In september dit jaar gebeurde dat nog aan de de Ribesstraat. Hier werd even eerder een in werking zijnde hennepkwekerij en een partij cocaïne ontdekt. Vorig jaar oktober was het raak aan de Steenenstraat, waar de politie behalve hennep ook grote hoeveelheden (vals) contant geld aantrof.



Het woonhuis aan de Bloys van Treslongstraat is verzegeld en blijft zeker tot half januari 2023 dicht.