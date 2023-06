Woeste actrice blokkeert winkelstraat in het centrum van Rotterdam met smerige afvalberg

indebuurt.nl Edith verhuist met De Woonmol naar een nieuwe locatie: 'De winkel is uit haar jasje gegroeid'

Jip is columniste bij indebuurt Dordrecht. Ze schrijft over bijzondere, opvallende en grappige dingen die ze meemaakt. Deze keer sprak ze met Edith Mol, eigenaresse van woonwinkel De Woonmol op Voorstraat 440. Twee jaar na de opening is de zaak uit haar jasje gegroeid en daarom opent Edith per 1 juli haar nieuwe winkel op Voorstraat 393.