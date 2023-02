Wist je vast niet: hier in Rotterdam staat een echte Picasso op straat

indebuurt.nlDat er veel kunst in de buitenruimte staat in Rotterdam, is natuurlijk niks nieuws. Van muurschilderingen tot gekke sculpturen of bijzondere beelden: de straten en gebouwen staan er vol mee. Maar wist je dat er zelfs een echte Picasso op straat staat?

Picasso’s muze

Op de hoek voor Museum Boijmans Van Beuningen aan de Westersingel staat Sylvette: een betonnen beeld van kunstenaar Pablo Picasso. Picasso ontmoette de negentienjarige Sylvette in 1954 en maakte toen een serie tekeningen, schilderijen en installaties van haar. Een jong meisje met een klassiek uiterlijk en haren in een paardenstaart. Een echte muze! De sculptuur in Rotterdam is 7,5 meter hoog en 4,5 meter breed.

Betonnen beeld

Kort na zijn ontmoeting met Sylvette kwam Picasso met de Noorse kunstenaar Carl Nesjar in contact. Hij had een nieuwe techniek bedacht om grote betonnen constructies te maken. In het beton goot hij kleine, zwarte steentjes. Door de tekening van Picasso hierin te zandstralen, kwamen de zwarte lijnen tevoorschijn.

Aankoop door Rotterdam

De commissie Stadsverfraaiing wilde in 1963 al een betonnen sculptuur van Picasso aanschaffen van twintig meter hoog voor in het Kralingse Bos. De Rotterdammers waren alleen fel tegen ‘zo’n plak beton in het groen’. In 1971 kreeg de stad alsnog een Picassobeeld: het Bouwcentrum kocht Sylvette en schonk het aan de gemeente. Het grote en zware kunstwerk is in 2003 verhuisd van het Kruisplein naar de huidige locatie aan de Westersingel.

