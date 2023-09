Labrador springt het water in maar komt niet meer boven, hond vermoede­lijk verdronken in duikstel­sel

Ondanks de inzet van de brandweer, politie en het waterschap is het de hulpdiensten niet gelukt om een zwarte labrador uit het water aan de Zuider Carnisseweg in Barendrecht te redden. De hond is vermoedelijk in het duikstelsel terechtgekomen en verdronken.