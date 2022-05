Winnaar Ondernemersprijs Hoeksche Waard wil met tassen de grens over

En dus was er de volgende dag taart voor het personeel in de kantine van Dugros aan de Lamborghinilaan in Oud-Beijerland. Met de complimenten van operationeel manager Pieter Duifhuizen: ,,Wat is een ondernemer zonder medewerkers? Deze prijs delen wij met jullie.’’ Marketingmanager Van Nieuwaal voegde daar de woorden van de jury aan toe, die het bedrijf prijst om het innovatief vermogen, de creativiteit, duurzaamheid en continuïteit. ‘Het familiebedrijf Dugros kenmerkt zich door vertrouwen in eigen kunnen, waarbij de basis van marktkoopman nog altijd herkenbaar is’.