Winkeldief heeft spijt van daad op jonge leeftijd en stuurt geld naar supermarkt: ‘Wil schuld afbetalen’

De medewerkers van Albert Heijn in de wijk Het Lage Land waren aangenaam verrast toen deze week de envelop met inhoud aan het Marinus Bolkplein door de postbode werd bezorgd. ,,Dankjewel voor deze brief en voor je eerlijkheid. Wij waren aangenaam verrast en je hebt hiermee ons werkplezier vandaag zeker verhoogd!”, laten zij op Facebook weten.

Wanneer de diefstal is gepleegd, staat niet in de brief. Ook meldt de dader niet wat hij of zij heeft gestolen. Als de waarde van de spullen de bijgesloten 40 euro betrof, dan komt de zender er overigens goed vanaf, want de boetes voor winkeldiefstal zijn hoger.