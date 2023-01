Wijkraden pleiten voor alternatieve route voor snelbus: ‘Geen zwaar verkeer door woonstraten’

De snelbus, de zogeheten HOV-lijn, rijdt volgens de plannen over de Carnissesingel en de parallelwegen van de Henegouwerlaan naar de Maastunnel, en bewoners vrezen het zware verkeer door hun woonstraten. De wijkraden hebben een brief gestuurd naar het stadsbestuur. Die wijkraden op de noordoever stellen meteen een alternatieve route voor.

Volgens dit voorstel gaat de bus vanaf het station bij het Weena eerst rechtsaf onder de Statentunnel door en rijdt die op het Bentinckplein terug de vrijgemaakte rijbaan op en zo de middelste Maastunnelbuis in. Bijkomend voordeel is volgens de wijkraden dat dan de scholen en ouderencomplexen bij het Bentinckplein een halte kunnen krijgen en dat dit meteen een goed uitstappunt is voor mensen die naar Diergaarde Blijdorp willen.