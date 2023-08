Wijkpark Oude Westen gaat nu om 18.00 uur dicht door extreme overlast van junks en daklozen

Goals, goals, goals! Barend­recht blaast buurman Smitshoek weg

In de aanloop naar het vorige seizoen hielden de buren zich tijdens het jaarlijkse vriendschappelijke onderonsje bij en in Smitshoek keurig in evenwicht met een 2-2 gelijkspel. Echter, afgelopen zaterdag was het een compleet ander verhaal toen Barendrecht op sportpark De Bongerd geen spaan heel liet van de oranjemannen en met 5-1 triomfeerde. Deze nederlaag deed behoorlijk pijn bij de staf, spelers en meegereisde aanhang.