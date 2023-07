Wijkagent racet bezorgde vader naar stikkende baby

Bewoners Nesselande voelen zich genegeerd bij kwestie flexwonin­gen: ‘Participa­tie ver te zoeken’

Flexwoningen in Nesselande? De gemeente en Woonstad zien de huizen voor starters en statushouders wel zitten. Maar de klankbordgroep die is opgericht om de wijk zo veel mogelijk bij het proces te betrekken, is niet bepaald enthousiast. ,,Onze kritiek wordt niet serieus genomen, als er al naar ons wordt geluisterd. Concrete informatie? Die hebben we tot nu toe nog niet gekregen.”