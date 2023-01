Wij halen je kerstboom op, belooft Rotterdam, maar ondertussen blijft de bomenberg groeien

Café, een seksshop en een garage zijn overburen van 10 miljoen euro kostende apparte­ment

Een café, een seksshop en een garage. Dat zijn de toekomstige overburen van The Box. Het appartement in de pols van Katendrecht, op Rotterdam-Zuid, is onlangs voor zo'n 10 miljoen euro -casco - verkocht.

17 januari