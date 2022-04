Wielerhart voor Hoeksche Waard van onderscheiden Johan Gouweloos blijft ook in Limburg kloppen

Ad (88) fietste met geheime post fluitend langs de Duitsers: ‘Mijn kinderen had ik het niet laten doen’

In de vierdelige serie Oorlogsverhalen uit de Hoeksche Waard vertelt elke week een regiogenoot over zijn of haar herinneringen. Vandaag: Ad Konijnendijk (88) over jeugdige onbezonnenheid in oorlogstijd, spanningen door een illegale radio en een ‘besmettelijke ziekte’.

