Wie is Ruud van der Velden, die nu frontaal botst met een groot deel van zijn Partij voor de Dieren?

Fractie Partij voor de Dieren vergadert over ruzie, zelfs medewer­kers vragen bestuur op te stappen

Dertien medewerkers van de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren hebben in een brief het partijbestuur opgeroepen om ‘plaats te maken voor een nieuw bestuur’. Dat is opvallend: medewerkers van fracties blijven vaak in de luwte en ondersteunen de Kamerleden, die zelf een stuk zichtbaarder zijn. De werknemers voegen zich hiermee bij tientallen volksvertegenwoordigers van de partij die steun uitspreken voor partijleider Esther Ouwehand.