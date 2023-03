Je zou denken dat de Hoeksche Waard blij is met 2200 woningen die in de nieuwe wijk Stougjesdijk moeten komen. Niets is minder waar. De veerdienst Rozenburg die er al tijden uitligt blijft een open wond voor veel lezers. En dat Blue Amigo dan ook nog eens wel nieuwe elektrische waterbussen koopt is voor velen de druppel, zo blijkt uit de lezersbrieven.

Standbeeld CS Rotterdam

In antwoord op 50Plus, ik ben zo’n gewone witte Rotterdammer en ik vindt het een goed en prachtig iets, dat dit standbeeld voor het C.S. komt te staan. Dit is een alledaags beeld in Rotterdam en een sterke uiting van rassengelijkheid hier te laten zien aan de aankomende reiziger. Waarom moet 50Plus hierover meepraten, laat staan meebeslissen. Er is al genoeg te doen in jullie partij, los dat eerst maar eens op. Ik ben een gewone 81-jarige Rotterdammer en trots op wat er over een poosje op het Stationsplein staat.

Vliegveld Zestienhoven

Zestienhoven, u weet wel, dat pittoreske vliegveldje bij Rotterdam moet dicht. Of niet. Daar zijn de landelijke, provinciale en gemeentelijke politicici het nog niet over eens. Zelfs binnen partijen bestaat er verschil van mening. Belangrijkste argument voor sluiting: geluidsoverlast. Ondertussen is de verlengde A16, tussen het Terbregseplein en de A13 bijna klaar. Daar komen straks tienduizenden auto’s per dag te rijden. Dan is het ‘voordeel’ van het sluiten van Zestienhoven (geen geluid) natuurlijk wel weg. Hebben de politici daar over nagedacht?

Stougjesdijk Oud-Beijerland (1)

Men realiseert een rondweg om verkeer te verminderen op de toch al drukke wegen en dijken. De boer verrijkt zich door te verkopen, vervolgens stampt men 2200 woningen in een mooi stukje polder. We zijn ooit aangewezen als Nationaal Landschap. Sindsdien maakt de politiek het eiland kapot. Burgervaders gaan akkoord en verdwijnen naar een nog grotere gemeente. Een spoorlijn doorkruist het ooit zo bewierookte landschap inmiddels. De A4 moet er ook komen omdat alles wordt volgebouwd. Meer elektriciteitsmasten. En ga zo maar door. Het is een schandaal dat men dit laat gebeuren. Waar iets gebouwd wordt, komt nooit meer iets terug. Al het mooie wordt om zeep geholpen. Onder het mom van de vooruitgang.

Stougjesdijk Oud-Beijerland (2)

Schandalig. 2200 huizen erbij en zo’n 6 miljoen euro bijleggen door de gemeente. Ze kunnen beter eens iets voor de jeugd en ouderen doen. Waar is hier een bioscoop, theater, McDonalds? Een jeugdhuis? Cultuur/crearuimte? Waar zijn alle cursussen gebleven? De gemeente bezuinigt, er is geen gratis openbaar vervoer, geen wielewaaltje met een vrijwilliger die wat door dorp hobbelt, geen empathie voor ouderen en minima. Gemeente Hoeksche Waard, beter socialer beleid zou welkom zijn.

Stougjesdijk Oud-Beijerland (3)

De wijk is gepland volgens het 30-40-30 principe: om verkeersproblemen te voorkomen zou het 10-10-10-70-100 principe beter zijn: 10 procent sociale-, 10 procent vrije en 10 procent betaalbare sectoren dan 70 procent zonder “sociale weging” voor uitsluitend thuis of lokaal werkenden huishoudens en 100 procent volledig zonder parkeermogelijkheden.

Stougjesdijk Oud-Beijerland (3)

Is dit het nieuwe sociale beleid van de gemeente Hoeksche Waard. Enkele duizenden euro subsidie voor nieuwbouw huizen, die voornamelijk gaat naar de duurdere huizen. Onze jongeren en financieel minder draagkrachtigen kunnen buiten het eiland trachten betaalbare woningen te vinden. Indien de Raad en het College daadwerkelijk werkt aan duurzaamheid, CO2 uitstoot reductie en al die andere kreten, dan zouden ze voor economisch en sociaal gebondenen woonruimte creeren, maar nee, ze spekken liever een projectontwikkelaar.

BBB

Ja, hoor. Ook in het AD Rotterdams Dagblad (zaterdag 11/3) wordt in het artikel ‘Het stemgedrag van de Rijnmondbewoners’ de BBB-vertegenwoordiger niet de belangrijkste vraag gesteld, te weten ‘Hoe denkt de BBB de opwarming van de aarde tegen te gaan?’ Nee, de BBB mag het stikstofprobleem weer reduceren tot de schijntegenstelling ‘boeren of natuur’. En bij het artikel staat dan een foto met een weiland op de achtergrond. Zoals bij Op1 Caroline van der Plas haar zegje mocht doen in een stal met strobalen met een paar koeien op de achtergrond. Waarom wordt de BBB de keuze ‘intensieve veeteelt of toekomst van de aarde’ niet voorgelegd? Waarom wordt zo’n gesprek niet in een megastal gevoerd? Of in een slachterij?

Pontje Rozenburg



Blue Amigo, dat zegt geen geld te hebben voor de broodnodige reparatie van de uitgevallen pont Rozenburg-Maassluis is kennelijk wel in staat om gloednieuwe waterbussen te bestellen. Datzelfde Blue Amigo heeft een business-seat in het Feyenoord Station en sponsort de club in ruil voor reclame langs het veld. Provinciaal gedeputeerde Baljeu (VVD) wordt gewoon in de maling genomen. Blue Amigo brengt grote schade toe aan klanten die de pont niet kunnen gebruiken en wachten op restitutie van hun vooruitbetaalde veerkaarten. Blue Amigo is geen “amigo”, maar mijns inziens een bedrijf dat wordt geleid door onbetrouwbare managers die regelmatig verkeerde informatie geven. Het wordt tijd om de concessies van Blue Amigo onder de loep te nemen.

