Wie hangt daar vlakbij Mona Lisa? Dat is Lars (23) uit Puttershoek met zijn streetart

De Hoeksche School begint met voldoende leraren: ‘Maar bij ziekte wordt het al gauw krap’

Het landelijke lerarentekort is nog altijd groot. Maar Ad Keller, voorzitter van het college van bestuur van Stichting De Hoeksche School, begint het nieuwe schooljaar zonder gaten in zijn rooster. ,,We hebben het rond”, klinkt het. Al blijft de situatie penibel. ,,In geval van ziekte wordt het al heel gauw heel spannend.”

22 augustus