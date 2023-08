Wie dode man uit kelderbox is, is nog altijd onduidelijk: 'Hij lag daar al zeker anderhalve maand’

Cees wilde geen ‘zure oude leraar’ worden en wisselde op zijn 58ste nog van beroep

Een echte jobhopper was Cees niet. Hij had er na de middelbare school geen beroepentest voor nodig om uit te zoeken wat hij wilde. Zijn hart lag in het onderwijs: hij wilde leraar worden. Doordat zijn droom in de praktijk steeds meer een nare droom bleek, koos hij op late leeftijd voor een carrièreswitch.