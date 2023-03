Wethouder vreest veel meer dan 550 bezwaren tegen WOZ-waarde woningen Nissewaard

Achter­stand minder met gratis kinderop­vang: ‘Waarom zou ik met mijn kind praten? Zegt toch niks terug’

Rotterdam zet vol in op gratis kinderopvang voor alle kinderen op Zuid. Betrokkenen denken dat dit al op korte termijn gaat lukken, als eerste in Nederland. Zo moeten de achterstanden bij kinderen in dit stadsdeel eerder worden weggenomen voordat ze aan de basisschool beginnen.