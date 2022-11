Wethouder stelt Stedin ultimatum: ‘Werkzaamheden aan Sluisjesdijk hebben lang genoeg geduurd’

Balen! Sluisjes­dijk gaat toch niet eerder open voor verkeer

Slechts nieuws voor iedereen die wel eens over de Sluisjesdijk in Piershil moet: de weg gaat voor het einde van het jaar niet meer open. Door werkzaamheden is de weg al maanden uit de roulatie. Coalitiepartij SGP had het gemeentebestuur verzocht de weg zo snel mogelijk open te stellen, maar dat blijkt niet mogelijk te zijn.

27 oktober