Wethouder doet oproep aan Eneco: ‘Verlaag het tarief voor stadsverwarming’

,,Het tarief dat Eneco rekent voor stadsverwarming is hoog’’, reageert een woordvoerder op vragen. ,,Zeker als je het vergelijkt met tarieven die andere warmtebedrijven hebben vastgesteld. Wij vinden het belangrijk dat de energierekening voor Rotterdammers betaalbaar blijft.’’ Vattenfall, die veel minder aansluitingen heeft, rekent vijftien euro minder.

Eerste keer in vele jaren maximale tarief

Het is voor de eerste keer in vele jaren dat Eneco het maximale tarief vraagt van wat mag. Eneco stelt dat bij gemiddeld verbruik van 28 gigajoule - ruim onder het prijsplafond - een Rotterdammer dit jaar 165 euro extra kwijt is. Maar wie bijvoorbeeld in een hoekwoning woont, verbruikt in het algemeen meer voor een warme douche en de verwarming.

Het hoge tarief gaat voor klanten boven het plafond van 37 gigajoule tellen. Kijkend naar het historische verbruik zou dat spelen bij 15 procent van alle aansluitingen. In totaal heeft Eneco 65.000 aansluitingen in Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Lansingerland.

Toetsen aan afspraken met gemeente

De gemeente heeft bij de concessie van het warmtenet afspraken gemaakt over de tarieven. Er zijn verschillende overeenkomsten met verschillende afspraken. In de contracten wordt onder meer gesproken over het niet-meer-dan-andersprincipe. Dat betekent dat een inwoner met stadsverwarming niet meer mag betalen voor de verwarming en warm water dan een stadsgenoot die gas heeft.

Rotterdam zal nu toetsen of de tarieven van Eneco en Vattenfall overeenkomen met wat er is afgesproken. Zo niet, dan worden er vervolgstappen genomen.

Quote We zouden liever een lager tarief vragen Woordvoerder Eneco

Verdere afspraken kan de gemeente niet maken, zo stelt de woordvoerder, omdat de tarieven onder het landelijke Warmtenet vallen, waarbij de Autoriteit Consument en Markt jaarlijks een maximale prijs uitrekent. Eneco kiest exact dat tarief.

Waar het verschil met Vattenfall vandaan komt, kan Eneco niet uitleggen. ,,Wij kunnen alleen iets zeggen over de totstandkoming van onze eigen tarieven. We hebben de warmte voor dit jaar in de laatste maanden van 2022 moeten inkopen en die prijzen lagen hoog. Helaas, liever zouden we ook een lager tarief vragen”, legde een Eneco-woordvoerder eerder uit.

