Wethouder Boogaard gaat in gesprek met boeren over onrust rond stikstofbeleid

Boogaard voelt mee met de emoties die leven onder de boeren. ,,De landbouw heeft een enorm aandeel in de Hoeksche Waard. Het is onbestaanbaar dat het stikstofdebat ten koste gaat van het voortbestaan van de akkerbouw en veeteelt in deze regio. We mogen de leefbaarheid van ons platteland en het bestaan voor onze boeren niet in het geding laten komen, maar moeten met elkaar zoeken naar oplossingen. We zijn niet voor niets koploper op het gebied van innovatie in de landbouw. Daarom gaan we het gesprek met elkaar aan.’’