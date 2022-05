Weggelopen of gedumpt? Alles wijst er op dat het baasje van Wodan van hem af wilde

Gevaar voor blauwalg geweken: kwaliteit zwemwater overal in de Hoeksche Waard in orde

Even leek het erop dat zwemmen in het buitenwater dit voorjaar vergald zou worden vanwege blauwalg. Maar volgens de website zwemwater.nl, die de kwaliteit van openbare zwemplekken bijhoudt, kan momenteel overal in de Hoeksche Waard met een gerust hart een duik worden genomen.

