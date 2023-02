Wéér slecht nieuws voor wethouder Yiğit: ook tante en nichtje overleden bij aardbeving in Turkije

,,We hebben helaas het trieste nieuws ontvangen dat ook mijn tante en nichtje zijn overleden. Wij behoren tot Allah en tot Hem zullen we terugkeren”, laat Yiğit via sociale media weten.



Eerder meldde hij al dat er onzekerheden waren over de situatie van zijn familie in Turkije. Yiğits moeder komt uit de provincie Gaziantep, één van de zwaarst getroffen gebieden. ,,Mijn nichtje is pas 25, ze was net begonnen aan een nieuwe baan - en nu is ze er misschien niet meer”, zei de Rotterdamse wethouder afgelopen dinsdag.