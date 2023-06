Weer net niet voor Antibarbari: ‘We hadden de pech dat we bij RBC Roosendaal in de competitie zaten’

Verbazing in de rechtszaal, man die ‘meisje van Nulde’ ombracht komt niet opdagen: ‘Komt niet vaak voor’

Veel verbazing, maandag in de rechtszaal in Zutphen. De voor doodslag op kleuter Rowena Rikkers veroordeelde Mike J. (53) zou via een videoverbinding aanwezig zijn bij een zitting over de eventuele verlenging van zijn tbs-behandeling, maar kwam doodleuk niet opdagen voor de camera en weigerde zijn advocaat telefonisch te woord te staan.