Weer honderden kilo's cocaïne gevonden tussen de ananassen

Sporttas­sen met 700 kilo cocaïne tussen lading voor bedrijf: douaniers grijpen in

Dat moet toch flink schrikken geweest zijn voor een bedrijf in Kampen. In een container die was bestemd voor een firma uit die stad, is maandag bij een douanecontrole een partij cocaïne ontdekt in een lading met batterijen. Het Openbaar Ministerie (OM) meldt echter dat de ontvanger in Kampen niets met de smokkel te maken lijkt te hebben.