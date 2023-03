Weer een overval op Ambachtsplein: man bedreigt personeel Kruidvat met mes

Frustratie bij onderne­mers 1e Middelland­straat: ‘Ben boos dat niemand ons vertelt waar we aan toe zijn’

Zijn winkel mag sinds dinsdag weer open, maar geen klant die binnenstapt. De straat is afgezet voor verkeer. Er staan zwarte hekken voor de deur van tabakszaak Babylon66, pal naast het op instorten staande pand aan de 1e Middellandstraat in Rotterdam-West. ,,Ik vind het jammer en ik ben boos dat er niemand van de gemeente is die ons vertelt waar we aan toe zijn”, zegt winkeleigenaar Imad. Hij is niet de enige die daarover klaagt.