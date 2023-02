Weelde stopt na dit seizoen: 'Er komt een woonwijk op ons terrein'

indebuurt.nlAan alle mooie dingen komt een eind: Weelde stopt na dit seizoen in de huidige vorm. Het contract van de creatieve broedplaats in Rotterdam-West is opnieuw tijdelijk verlengd, waardoor het team geen zekerheid ziet voor de toekomst. “Na al die jaren keihard werken staan we met lege handen.”

Weelde bracht het nieuws vanmiddag naar buiten, samen met de planning voor vier grote feesten en een manifest. Hiermee willen ze iedereen aan het denken zetten over de creatieve sector van Rotterdam: “Woningen zijn belangrijk, maar vrije ruimte en (nacht-)cultuur in de stad net zo goed.”

De wereld van Weelde

Restaurant, bar, festivalterrein, expositieruimte, stadstuin, buitenbioscoop, strand en skatepark; Weelde is niet te omschrijven in één woord. Het bedrijf komt uit de koker van Kelly Vincent en Kim Pieters. Zeven jaar geleden begonnen ze met De Geheime Tuin, een rondreizend festivalterrein door de stad. Sinds 24 mei 2019 is er een vaste stek, het ‘weelde westen’.

Op het rauwe stuk grond in de Merwe-Vierhavens (M4H) zijn meerdere binnen- en buitenruimtes. In de loods zit het restaurant Bar Tutto. Skaten doe je in het Poolcafe, tuinieren in de moestuin en chillen op het strand van de Zandbar. Lekker eten, borrelen, genieten van kunst, sporten, spelletjes spelen en 24 uur lang feesten; het kan allemaal bij Weelde.

Community

Veel Rotterdamse ondernemers zijn hun bedrijf gestart bij Weelde of hebben een pop-up gehad op het terrein. Denk aan Bar Cult, The Rumah West, Karma Kebab, De Zure Bom, Jack Bean, Gore Tengels, Kumzits, Weinbar Freileben van Blije Wijnen en Falafval.

“Wij hebben het geluk gehad deze dromers om ons heen te verzamelen de afgelopen zeven jaar.” Maar ook dj’s, artiesten en kunstenaars verbonden zich met Weelde. “Met meer dan honderd partijen en ontelbare bezoekers hebben we het leven heel goed gevierd.”

Plannen voor de toekomst

Na 30 september is het over en uit met de huidige vorm van Weelde en er is op dit moment geen duidelijkheid over een nieuwe locatie. “Wij hopen dat er in de stad ruimte komt en blijft voor plekken zoals die van ons, plekken die vanuit liefde zijn gecreëerd.” Weelde staat daarom open voor een duurzaam contract op de huidige locatie of een nieuwe plek in gemeente Rotterdam.

Maar Weelde zou Weelde niet zijn zonder positiviteit en de wil om te blijven ondernemen. Ook in de diepste dalen. Daarom sluiten ze hun manifest af met de term ‘Weelde 4-ever’. Want herinneringen moeten worden gekoesterd en stoppen met dromen is geen optie.

Laatste Weelde zomer

Je hoeft gelukkig niet direct afscheid te nemen van Weelde, want op 1 april openen de deuren van het terrein voor het allerlaatste seizoen. “Laten we er alles aan doen om er een onvergetelijke zomer van te maken. Kom dansen, leven, schreeuwen, lachen en huilen met ons. Wij kunnen niet wachten om jullie weer te zien.”

Een tipje van de sluier: er staan vier grote feesten op de planning. De opening, Koningsnacht, de verjaardag (27 mei) en de sluiting (29 en 30 september). We houden je op de hoogte.

