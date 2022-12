We lusten er wel chocolade van: aantal chocolatiers met bijna 30 procent gestegen

Het lijkt alweer even geleden dat we in de lockdown massaal chocolade gingen eten. Vooral in de Rotterdamse regio wisten we wel raad met deze lekkernij. Dat is volgens de Kamer van Koophandel goed te merken. De afgelopen jaren is het aantal chocolatiers met bijna 30 procent gestegen. Linda Veldman van Chocolin in Oud-Beijerland is een van hen.

In de lockdown zijn we allemaal meer gaan snoepen. Merk je dat nog?

,,Mensen hebben in die periode chocolade echt herontdekt of zijn toen juist begonnen met het eten ervan. Dat is nog steeds te merken. Klanten komen graag terug als de chocolade in de smaak is gevallen. Ook is het altijd een goed cadeautje als je bij iemand op visite gaat.’’

Heb je het nu extra druk met de feestdagen voor de boeg?

,,Het is ontzettend druk. Ik maak dagen van vijftien tot zestien uur. De decembermaand is voor mij de drukste periode van het jaar. Met Sinterklaas maak ik chocoladeletters en kleine pietjes. Nu ben ik druk met kerstkransjes, hulstblaadjes, rode laarsjes, mutsjes en grote kerstbomen. Je kan het bijna zo gek niet verzinnen of ik heb het in de winkel liggen. Dat is ook het leuke aan chocola: je kan overal op inspelen.’’

Quote Het is flink aanpoten, maar het is hartstikke leuk dat het zo goed gaat Linda Veldman

Doe je dat allemaal alleen?

,,Ik bedenk en maak alles zelf. Ik ben pas begonnen, sinds september vorig jaar ben ik geopend. Doordeweeks sta ik altijd alleen. Dat vind ik helemaal niet erg, maar het kan wel heel druk zijn. Alleen op zaterdag zijn we met z’n tweeën. Op die dag geef ik achter in de winkel workshops en kinderfeestjes. Het is dus flink aanpoten, maar het is hartstikke leuk dat het zo goed gaat.’’

Dan zul je na volgende week wel kapot zijn

,,Na kerst is het gelukkig wat rustiger. Dan gaan mensen over op oliebollen. In januari ben ik twee weken dicht. Dan ga ik lekker op vakantie naar Mexico. Daar wil ik de cacaoplantages bezoeken. Dat is altijd al een droom van me geweest.’’

Volledig scherm Linda Veldman maakt grote kerstbomen van chocolade. © Chocolin

