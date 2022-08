Wauw! Prachtige beelden van beginnende windhoos boven de Hoeksche Waard

Een windhoos is een bijzondere wolkenvorm onder een buienwolk. Pas wanneer deze tuba zich verder heeft ontwikkeld en contact met de grond of het water maakt kan officieel gesproken worden van een tornado of een wind- of waterhoos. De windhoos ontstond boven het Haringvliet en werd op verschillende plekken in de Hoeksche Waard waargenomen, onder andere in Maasdam.