Waterplanten bij Binnenmaas na verkiezingen weg

De Posthoorn in Putters­hoek komt weer even tot leven

9 maart Heel even herleefden de jaren 70 in Puttershoek. Vanmorgen leek De Posthoorn weer het middelpunt van het uitgaansleven in de Hoeksche Waard. De muziek was op straat te horen en binnen speelde een band, met discolichten en rookmachine. De Hoeksche Waardse band Emily & the Young Ones had bezit genomen van het vervallen partycentrum voor de opnames van hun videoclip ‘Screaming Walls.’