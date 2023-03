Water Natuurlijk grootste in Schieland en de Krimpenerwaard voor waterschappen

In het waterschap heeft de partij nu vier zetels. De Partij van de Arbeid behoudt drie zetels. Datzelfde aantal is er ook voor nieuwkomers BBB en Partij voor de Dieren. Die komen beide met drie zetels per partij in het algemeen bestuur van het waterschap. SGP-ChristenUnie heeft twee zetels, evenals AWP voor water, klimaat en natuur. Eén zetel is er voor 50PLUS, CDA en JA21. Ons-Platteland, BVNL en GOUD kregen te weinig stemmen.