Wat te doen met de kerstboom? Zo raak je ‘m kwijt

Ambulance­dienst houdt in Hoeksche Waard vast aan norm van 15 minuten: ‘We kunnen nog sneller’

De Ambulancedienst in de Hoeksche Waard doet geen concessies aan de aanrijtijd van een kwartier, terwijl in de Rotterdamse regio die norm juist wordt losgelaten. ,,Naar de samenleving toe is dit een belangrijke graadmeter om te laten zien hoe we presteren.”

8:00