Wat kun je doen om je kind niet uit het oog te verliezen in het ov? ‘In- en uitstappen is een stressmoment’

Lab voor ‘ji­had-pil­len’ bij je huis: toen hij drugs vond bij de ijsjes voor de kleinkinde­ren, was 62-jarige er ziek van

In een drugslab in Lunteren lag volgens justitie genoeg materiaal voor de productie van 6 of 7 miljoen peppillen die bekend staan als ‘jihad-drugs’. Volgens de 62-jarige bewoner van het pand hebben anderen misbruik van hem gemaakt: ,,Je geeft ze één vinger...”

19 januari