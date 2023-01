Wat kleinzoon Niels leert van De Ramp van ’53: ‘We weten nu veel meer dan dat we toen wisten’

Een verbod op hertjes in hertenkam­pen? ‘Dat zou heel verdrietig zijn’, zegt verzorger Pieter

Een ‘complete verrassing’, zo noemt hertenverzorger Pieter Petermeijer (78) het. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over een mogelijk verbod op het houden van damhertjes in kinderboerderijen en hertenkampen. Het zou het einde van ‘zijn’ hertenkamp in Heenvliet betekenen. ,,Dit is spijkers op laag water zoeken.”

