Wat een plaatjes! Saharazand zorgt voor bijzondere foto's

Langdurige droogte maakt het extra moeilijk voor huiszwalu­wen om nest te bouwen

24 april Bij het huis naast Nationaal Landschap Centrum in Numansdorp zijn weer huiszwaluwen gezien. Goed nieuws, ware het niet dat er bijna geen regen is gevallen. De afgelopen weken is het zo droog dat de dieren nergens modder kunnen vinden. En dat bemoeilijkt de bouw van de nesten. Deze vogels bouwen nesten met klei en zand.