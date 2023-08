Wat doen we met het Zomercarnaval? ‘Laat een paar rotte appels het niet weer verpesten’

Moet het Zomercarnaval in Rotterdam verder worden ingeperkt of zelfs worden geannuleerd na een verbod op ‘vulgair’ dansen en schietpartijen? Is Rotterdam nog steeds de bruisende stad die het ooit was? Onze lezers zeggen hierover: ‘Gewoon doorgaan!’ en ‘Het is een feest van, voor en door de Rotterdammers! ’