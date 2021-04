Wat begon als een hobby om creatief bezig te zijn, is nu Denise (29) haar eigen bedrijf geworden

Eigenaar van De Kreek wil geen noodgedwon­gen ‘vaste gasten’ op zijn camping: ‘Zo krijg ik ‘m nooit verkocht’

18 april De eigenaar van De Kreek is bang dat hij zijn camping in Oud-Beijerland niet van de hand kan doen, omdat er tien ‘vaste gasten’ zitten die er volgens de gemeente mogen blijven tot aan hun dood. De rechter vindt dat de gemeente moet bekijken of er écht geen betere woonplek te bedenken is voor die vaste bewoners.