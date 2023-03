Was jij aan boord? Vertel ons over jouw herinnering aan de Holland-Amerika Lijn

In Fenix ga je op wereldreis in je eigen stad: ‘Ook tante Toos uit Crooswijk wordt hier straks betoverd’

Hoop en hartstocht, daar draait het om in Fenix, het bijzondere museum dat volgend jaar opent in Rotterdam. In de oude havenloods Fenix op Katendrecht krijgen de landverhuizers naar Amerika een gezicht, maar ook de mensen die juist naar hier kwamen. De bekende schrijver Abdelkader Benali, geboren in Marokko en opgegroeid in Rotterdam, wekt de verhalen tot leven. ,,Het wordt een van de beste musea ter wereld.’’