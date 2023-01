Wapenverzamelaar komt illegale hobby duur te staan: veroordeling voor collectie in huis

Na een inval ontdekte de politie op 19 mei 2021 een flinke wapencollectie in de woning in Klaaswaal. Aanleiding was een tip over een oud vuurwapen dat te koop was aangeboden op Marktplaats. Door heel het huis lagen vijf vuurwapens, een flinke hoeveelheid munitie, vijf nepwapens, een busje traangas en illegaal vuurwerk.