Wanneer spreek je van een mensenleven?

Achter de schermenIn deze wekelijkse rubriek beschrijft de hoofdredactie wat de redacties van het AD bezighoudt. Deze keer Paul van den Bosch (hoofdredacteur van de regionale AD-titels) over de berichtgeving over het truckongeluk in de Hoeksche Waard. Daarbij vielen zeven dodelijke slachtoffers.

Karolina. Het meisje had een naam. Karolina. Op de rouwkaart staat wel een datum van overlijden, niet van geboorte. Met daaronder: Jij heel klein meisje. Kleine Karolina zou binnen een maand geboren worden, maar werd één van de zeven slachtoffers van het tragische truckongeluk in Zuidzijde, het dijkdorpje in de polders van de Hoeksche Waard, ten zuiden van Rotterdam.

Lees ook Gemeente houdt herdenkingsbijeenkomst voor betrokkenen truckdrama in Zuidzijde

Hoogzwanger

Volledig scherm Paul van den Bosch © AD Toen afgelopen zondag duidelijk werd wat de van de dijk afgereden vrachtwagen had aangericht, hadden wij het ook nog over zes slachtoffers, van wie er één - de 28-jarige Diana - hoogzwanger was. Door zo’n laatste detail komt het nieuws nog harder binnen, ook bij onze redacteuren. Je denkt al snel aan zo’n leventje dat nooit een kans heeft gekregen.



Tijdens de redactievergadering van AD Rotterdams Dagblad, afgelopen maandagochtend, ging het daarover. Daar werd de vraag gesteld: waarom tellen we de ongeboren Karolina niet mee als één van de slachtoffers? Niet zes, maar zeven dus. Ik vond het een goede vraag en eerlijk gezegd had ik daar nooit zo over nagedacht. Het deed me wel meteen denken aan de film Seven uit 1995, waarin hoofdrolspeler Brad Pitt er in de laatste, lugubere minuten achterkomt dat zijn vriendin niet het zesde en laatste slachtoffer was. Het waren er zeven, want Pitt wist nog niet dat hij vader zou worden.



We besloten een verhaal te maken met deskundigen. Waarom telt een ongeboren baby eigenlijk niet mee als slachtoffer? In het strafrecht gebeurt dat bijvoorbeeld alleen als een dader van opzet kan worden beschuldigd, niet bij nalatigheid of dood door schuld.

De voorzitter van Stille Levens Kenniscentrum Babysterfte, Jeannette Rietberg, was echter heel stellig: ,,Het hartje klopte, en alles zat er voor de rest op en aan. Het is een mensenleven.’’

Quote We schrijven over zeven slachtof­fers van deze truckramp in Zuidzijde, in de hoop dat het aantal niet meer zal stijgen

We twijfelden nog wel. Wat is wijsheid? Achteraf beschouwd heeft de burgemeester van de Hoeksche Waard, Charlie Aptroot, ons over de streep getrokken. Hij deed maandag een hartstochtelijk pleidooi, ook aan de media, om het over zeven slachtoffers te hebben.

We zijn het gewoon met hem eens. Sindsdien doen we dat dus. We schrijven over zeven slachtoffers van deze truckramp in Zuidzijde, in de hoop dat het aantal niet meer zal stijgen. Eén aangereden barbecueganger ligt nog in het ziekenhuis, de anderen mochten naar huis. Als de vraag in de toekomst nog eens wordt gesteld, zullen we het per geval bekijken. Dat is elke keer weer anders. Wanneer spreek je van een mensenleven?

Volledig scherm In het polderlandschap van de Hoeksche Waard hangt bij veel huizen de vlag halfstok. De gemeenschap is in rouw en shock. © Jeffrey Groeneweg

Deze zaterdag hangen in de Hoeksche Waard opnieuw de vlaggen halfstok. Het landelijke gebied met een deken van dorpen is al een week in rouw en shock. De begrafenis van vier familieleden, onder wie kleine Karolina, was ‘s ochtends in Goudswaard. Ook haar omgekomen oma, moeder en vader hadden namen: Joke (75), Diana (28) en Pieter-Joost (41).

Quote Zo dichtbij kan een nieuwsfeit komen voor een journalist, zeker in de regionale journalis­tiek waar je vaak dicht bij de hoofdrol­spe­lers leeft over wie je schrijft

Toen onze verslaggever Arie Bevaart die laatste naam afgelopen weekend hoorde, dacht hij meteen: ‘ik ken een Pieter-Joost’. Het is ook geen alledaagse naam. Pieter-Joost kocht een paar jaar geleden Aries huis in Goudswaard. Hij heeft hem toen gesproken, hij kende hem.

Zo dichtbij kan een nieuwsfeit komen voor een journalist, zeker in de regionale journalistiek waar je vaak dicht bij de hoofdrolspelers leeft over wie je schrijft. Dat heeft vaak z’n charme, maar is in dit geval best confronterend. Ons vak zal er altijd één blijven van mensen, door mensen, over mensen.