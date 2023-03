Waarom senioren in Heenvliet op dinsdag nooit andere afspraak maken: ‘Dit is belangrijk voor ouderen’

Partijen willen duidelijk­heid: ‘Wist wethouder van geheime opname?’

Wist wethouder Jeroen Postma van ONS van een geheime gespreksopname die in wijkcentrum De Kleine Rietlander in Spijkenisse is gemaakt? Daar willen de partijen VOOR Nissewaard en Belang van Nissewaard duidelijkheid over.