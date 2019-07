Waarom jarige Heinenoordtunnel niet naar de eerste maanlanding werd vernoemd

Jonge collega voor Veldhuij­zen: Hoeksche Waard wil kinderbur­ge­mees­ter

19 juli Een tiener krijgt het in de toekomst - mede - voor het zeggen in de Hoeksche Waard. Ofwel: er komt een kinderburgemeester. ,,Dat willen we zeker'', zegt een woordvoerster van de gemeente Hoeksche Waard. ,,We moeten alleen nog bekijken hoe we dat in de praktijk kunnen vormgeven.''