Waarom is de tramkeerlus op de Kop van Zuid na bijna twee jaar nog steeds niet in gebruik?

Hoeksche Waard toont minister hoe het óók kan: ‘Boeren met aandacht voor natuur, stikstof en water’

Christianne van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof, bracht maandagmiddag een bezoek aan de Hoeksche Waard. Bij Hoeksche Chips in ’s-Gravendeel ging zij in gesprek met boeren, natuurorganisaties en bestuurders over hoe je kunt ondernemen, wonen en recreëren zonder dat dit ten koste gaat van onze leefomgeving.

19:33