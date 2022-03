Of het nu een jubilaris was, een geboorte of een brand: Van Hemmen liet vaak zijn gezicht zien in de kernen van de Hoeksche Waard. De geboren Rotterdammer wist zich al gauw na zijn aantreden in 2020 het imago aan te meten van een burgmeester die tussen de mensen stond. Hij kon begin dit jaar nog op lof van ondernemers rekenen toen hij als één van de eerste burgemeesters in ons land de regering opriep de coronamaatregelen flink te versoepelen. ,,Ik neem dit besluit met pijn in het hart.’’