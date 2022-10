Waarom het niet anders kon dan dat Vincent (39) molenaar werd: ‘Het werk is prachtig’

Dit bedrag hebben leerlingen van IKC De Pijler bij elkaar gerend tijdens mi­ni-Roparun

Iets over hebben voor een ander. Bij IKC De Pijler prenten ze dat er al graag vroeg bij hun leerlingen in. Jaarlijks organiseren ze dan ook een sponsorloop voor het goede doel. Na eerder brandweermannen die streden tegen bosbranden in Australië en ontwikkelingswerkers in Afrika een steuntje in de rug te hebben gegeven, werd vrijdag een mini-Roparun gehouden om geld op te halen voor mensen met kanker.

30 september