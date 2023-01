Waarom de Rotterdamse politie zweert bij Opsporing Verzocht: kijkers leveren opvallend vaak gouden tips

,,Opsporing Verzocht is één van de succesvolste middelen die we kunnen inzetten”, zegt woordvoerder Patricia Wessels. Ook dit jaar laat Rotterdam zich gelden in het opsporingsprogramma. In de eerste twee uitzendingen zijn al zes zaken uit de regio onder de aandacht gebracht. ,,Mensen denken nogal eens ‘de politie zal dit al wel weten’ en bellen dan niet. Daarmee kunnen we cruciale informatie missen. Maar juist die ene tip waarvan men denkt dat ‘ie niks waard is, kan van enorm belang zijn’’, aldus Wessels.

Wessels noemt als voorbeeld de zaak rond de moord op Graciëla Gomes Rodrigues (21), die na meerdere getuigenoproepen in het tv-programma eindelijk kon worden opgelost. Graciëla werd in de vroege ochtend van vrijdag 22 september 2017 dood aangetroffen in een sloot bij de Krabbeplas bij Vlaardingen. Haar ex-vriend kwam al snel in beeld als verdachte, maar het lukte lange tijd niet om het bewijs rond te krijgen. Uiteindelijk kwam via het tv-programma een gouden tip binnen.

Hoe één tip leidde tot oplossing van de moord op Graciëla (21) Het verhaal over het onderzoek naar de moord op Graciëla Gomes Rodrigues (21) is morgenavond te lezen op deze website. Een tip speelde een cruciale rol. ,,Het voelde aan alle kanten verkeerd, maar we hadden niets om hem aan te houden.”

Actuele misdrijven

Niet zo gek dus dat de Rotterdamse politie hofleverancier is van het tv-programma. Waar Opsporing Verzocht in de beginjaren vooral werd ingeschakeld om vastgelopen onderzoeken vlot te trekken, draait het nu hoofdzakelijk om actuele misdrijven.

Quote Hoe sneller zaken bij ons worden behandeld, hoe groter de kans is dat de kijkers zich iets herinneren Anniko van Santen

,,Hoe sneller zaken bij ons worden behandeld, hoe groter de kans is dat de kijkers zich iets herinneren of dat ze nog beelden hebben die ze kunnen doorsturen”, zegt presentatrice Anniko van Santen. ,,Dat is nu ook de kracht van het programma: bepaalde misdrijven zo snel mogelijk brengen, ook omdat je wil dat het niet nog een keer gebeurt.”

Van Santen benadrukt dat haar programma zaken niet oplost. ,,Dat moet de recherche doen. Wij brengen het verhaal zodat de kijkers een gevoel krijgen bij het onderzoek en willen dat de kijkers snappen wat ze moeten doen om te kunnen helpen. Je vraagt mensen te graven in hun geheugen. Iets kan heel normaal lijken, maar blijkt achteraf belangrijke informatie te zijn. Niet dat we op de redactie de polonaise lopen als een zaak wordt opgelost, maar we zijn er wel trots op als we een aandeel kunnen leveren in het succes van het politiewerk.”

