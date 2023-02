VVD: Politie moet in Nissewaard ook kleine criminaliteit blijven bestrijden

Burgemees­ter: Veel Oekraïners uit Zuidland al aan het werk

Veel Oekraïners, die worden opgevangen in mobile homes op de voormalige tennisvelden langs de Molendijk in Zuidland, zijn al aan het werk in de omgeving. Dat heeft burgemeester Foort van Oosten de gemeenteraad van Nissewaard meegedeeld.

29 januari