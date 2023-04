Vuurwerkbom tot ontploffing gebracht in Rotterdam-Ommoord

Wielren­ster Laura leverde eerst maar half werk, nu rijdt ze klassie­kers: ‘Serieuzer gaan trainen’

In de bergen van Catalonië maakte ze als klein meisje, in het wiel van haar vader, haar eerste kilometers op de racefiets. Hoe mooi het decor ook, er was een pandemie voor nodig om Laura Molenaar voor de wielersport te laten vallen. Zondag rijdt de 21-jarige Oud-Beijerlandse haar eerste monument, de Ronde van Vlaanderen.