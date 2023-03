Vuurwerk en gejuich: uitzinnig onthaal spelersbus Feyenoord door duizenden supporters

De Dierenstee viert 50-jarig bestaan, maar blijft waakzaam: ‘Anders kom ik elke dag met katten thuis’

Elk jaar vangt dierenopvangcentrum De Dierenstee in Numansdorp ruim vierhonderd honden, katten en kleine huisdieren op. Daarmee is het opvangcentrum, dat dit jaar een halve eeuw oud is geworden, uniek in de Hoeksche Waard, want het is het enige dierenasiel op het eiland.