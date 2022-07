Vuilniswagens haalt afval eerder op om de hitte voor te blijven

Hagelnieuw pand, goedgevuld orderboek, maar geen personeel: ‘Het is bizar’

Een vertrouwde naam keert deze week terug aan de Chr. Huygensstraat in Numansdorp. Twee jaar na de grote brand is bedrijfswageninrichter Van De Zaag letterlijk op de oude plek uit de as herrezen. Reden voor een feestje, ware het niet dat het bedrijf kampt met een schreeuwend personeelstekort.

10 juli