Vrouwen mishandelen conducteur na opmerkingen over hun gedrag in de trein

Agressie in de trein neemt toe, stelt de NS. Steeds vaker lopen conducteurs het risico bij een eenvoudige controle te worden uitgescholden of mishandeld. Een 65-jarige NS-medewerker kan er over meepraten. Hij werd belaagd en mishandeld nadat hij twee jonge vrouwen had aangesproken op hun gedrag.

Het was coronatijd - 2 juni 2020 - en twee dagen nadat de verplichting in het openbaar een mondkapje te dragen was ingevoerd. 's Avonds rond negen uur zaten de twee reizigers op het traject Rotterdam-Gouda in de trein te eten, toen de dienstdoende hoofdconducteur hen vroeg hun mondkapjes voor te doen en de maaltijd later op een perron voort te zetten. Dat verzoek viel niet goed bij de vrouwen.

Volgens de officier van justitie gingen ze behoorlijk los. ,,Ze worden ervan verdacht in vereniging geweld te hebben gepleegd tegen de hoofdconducteur door hem op zijn hoofd en lichaam te slaan en te stompen, hem te achtervolgen en bij zijn keel te grijpen”, sprak hij maandagochtend in de rechtszaal.

Treindeuren gesloten

Daar was het niet bij gebleven, stelde de officier. Er zou destijds ook flink zou gescholden door de vrouwen van - toen - 18 en 19 uit Hoogeveen en Rotterdam. ‘Oude lul, kankerhoerenjong, lafaard, kankerlijer’, citeerde de aanklager de bewoordingen die in de aangifte werden opgenomen. De machinist van de trein liet op het eerstvolgende station de treindeuren gesloten en wachtte totdat de politie was gearriveerd om het tweetal te arresteren.

Maandagochtend zaten de vrouwen tegenover de politierechter. Die moest tot haar spijt de zitting aanhouden tot verderop in het jaar. Oorzaak? Ze miste een belangrijk onderdeel van het dossier: de beelden van de beveiligingscamera’s. Die had de officier van justitie dan weer wel, maar hij verklaarde dat ze niet af te spelen waren. De zaak wordt ergens in de komende zomer hervat.

