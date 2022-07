Vrouw zwaargewond na botsing tussen twee auto's in Goudswaard

Op de Lange Eendrachtsweg in Goudswaard is zaterdagochtend een vrouw zwaargewond geraakt nadat twee auto’s met elkaar in botsing kwamen. De bestuurster knalde op haar voorganger, waarna ze met haar auto over de kop vloog en in een naastgelegen weiland tot stilstand kwam.